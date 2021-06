Aspirante presidencial nicaragüense, retenido en aeropuerto al volver de EEUU

“Él salió de Estados Unidos, se comunicó al salir, y desde que llegó a Nicaragua no se ha comunicado, hemos intentado llamarle, escribirle, pero no hemos tenido respuesta, lo que sabemos es que está retenido en el aeropuerto, de ahí no sabemos absolutamente nada”, dijo a Efe un portavoz de Cruz.

EE.UU. Por: Managua / EFE - Sábado 05 de junio de 2021 01:45 PM