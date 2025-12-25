Papa pide paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra

El papa León XIV pidió este jueves «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria», y que se encuentre «el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa» para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’.

Asomado al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, donde el pasado 8 de mayo se presentó como el nuevo pontífice, Robert Prevost afirmó que «cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación».

Su primera Navidad como papa

Y en su mensaje de su primera Navidad como papa, ante miles de personas que acudieron a la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia, el pontífice de origen estadounidense y peruano quiso mandar un saludo especial «a todos los cristianos que viven en Medio Oriente», recordando su reciente viaje a Líbano.

«He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan», agregó y entonces pidió a Dios «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria».