¡Asustado! Diosdado tacha a Marco Rubio de "imbécil y conquistador"

El también número dos del chavismo insistió en que el Gobierno estadounidense quiere «robarse los recursos naturales de Venezuela».

 

El titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó de «imbécil» y de tener «ínfulas de conquistador» al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en plenas tensiones entre Caracas y Washington, que cruzan señalamientos de estar vinculados con el narcotráfico.

«Es imposible conseguir» un secretario de Estado «más imbécil que Marco Rubio», afirmó Cabello, que también denunció al funcionario estadounidense por tener «ínfulas de conquistador» en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en medio de una marcha chavista en Caracas en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

Cabello también acusó al Gobierno de EE. UU. de tener vínculos con el narcotráfico, apenas un día después de que el Departamento de Estado confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un «invento» de Washington.

El también número dos del chavismo insistió en que el Gobierno estadounidense quiere «robarse los recursos naturales de Venezuela».

Despliegue militar cerca de venezuela

Las declaraciones se dan en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, que mantiene un inédito despliegue militar cerca de las costas del país suramericano con el argumento de combatir el narcotráfico que se origina en Venezuela.

La incertidumbre sobre una posible intervención militar de la Casa Blanca en el país suramericano se disparó cuando la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió el sábado de un «riesgo potencial» al sobrevolar Venezuela y la región por un posible «incremento de la actividad militar».

Esta advertencia ha provocado hasta el momento la cancelación de más de una treintena de vuelos internacionales que salían desde Caracas.

Cabello insistió en que quien «ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado».

