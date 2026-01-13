Barril del crudo Brent sobrepasa los $65 ante posibles interrupciones en Irán

El barril del crudo Brent para entrega en marzo subía casi un 2% y sobrepasaba la barrera de los $65.00 durante la sesión en el Mercado de Futuros de Londres ante el temor del mercado por posibles interrupciones en el suministro proveniente de Irán.

Poco después de la 1:00 de la tarde, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, marcaba $65.13, lo que supone un aumento de 1.97% -o $1.26- en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en $63.87.

En parecidos porcentajes de subida se mueve el barril de Texas, que en estos momentos se cotiza a $60.71.

El Brent reaccionó al alza impulsado por el temor de los inversores ante posibles interrupciones en el suministro de crudo en Irán, uno de los mayores productores de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como consecuencia de las protestas antigubernamentales que se están produciendo en todo el país, que ya han dejado más de 2,000 muertos.

El 'oro negro' alcanzó su nivel más alto desde noviembre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con imponer un arancel del 25% a los productos de países que estuvieran "haciendo negocios" con Irán a raíz de las protestas en la república islámica.

La analista de mercado de Forex Razan Hilal aseguró en su comentario semanal que, tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump ahora centra sus esfuerzos en presionar por un cambio de régimen en Irán, pero esto tendría efectos mucho más "profundos" en los mercados globales.

Irán sigue siendo el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP.