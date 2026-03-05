Estados Unidos afirma que atacó un portaaviones de drones en Irán

Estados Unidos afirmó este jueves que atacó en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán "aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial" y que su capacidad militar está lejos de agotarse.



"Sólo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas", dijo en una rueda de prensa el comandante del Centcom (Comando Central), el almirante Brad Cooper, en Tampa (Florida).



"Quizás hayan escuchado al presidente (Donald Trump) decir, hace un momento, que hemos hundido o destruido 24 barcos", agregó.



Los ataques más recientes también han incluido el lanzamiento de "docenas de bombas penetradoras de 900 kilos" por parte de los bombarderos B-2 "contra lanzadores de misiles balísticos enterrados a gran profundidad", dijo el comandante.



Además, indicó que han atacado "el equivalente iraní del Comando Espacial, lo que reduce su capacidad de amenazar a los estadounidenses".



Junto con Cooper se encontraba el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, quien destacó que la capacidad armamentística de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irán está lejos de agotarse.



"Irán espera que no podamos sostener esto, lo cual es un grave error de cálculo para la Guardia Revolucionaria", sostuvo.



Y añadió: "La cantidad de potencia de fuego sobre Irán y sobre Teherán está a punto de aumentar dramáticamente".



Estados Unidos ya ha atacado unos 2,000 objetivos en Irán, según los últimos datos disponibles del Centcom, que está a cargo de las operaciones del Ejército en Oriente Medio.



En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán está diezmado durante un período de 10 años antes de que pueda reconstruirse.



Entre el arsenal empleado hasta el momento destacan los bombardeos B-52, los drones Kamikaze LUCAS o los cazas F-35 Stealth, además de los mencionados B-2.



Trump también dijo hoy que quiere participar en la designación del nuevo jefe de estado Irán, como sucedió en Venezuela, y consideró "inaceptable" el potencial nombramiento de Mojtaba Jameneí, hijo de Alí Jamenei, como nuevo líder supremo