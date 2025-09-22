Brigitte Macron presentó fotos que demuestran que es mujer

Hoy lunes, Brigitte Macron, esposa de Emmanuel Macron, presidente de Francia, exhibió pruebas fotográficas y científicas en una demanda por difamación contra Candace Owens, la comentarista estadounidense que afirmó que la primera dama francesa nació siendo varón.

La primera dama francesa, Brigitte Macron, tuvo un nuevo capítulo este lunes, cuando la propia esposa del presidente Emmanuel Macron se presentó ante la justicia del país europeo proporcionarles material fotográfico en el que se evidencia que es mujer.

Según indica la BBC, Brigitte Macron, de 72 años, presentó evidencia fotográfica ante el tribunal que confirma que no es biológicamente hombre.

Este suceso tuvo lugar luego de que su marido, el mandatario francés, confirmara que llevarían a la Justicia las pruebas necesarias para ratificar el sexo de la mujer.

El pasado jueves, Macron y la primera dama revelaron haber iniciado una demanda por difamación contra Candace Owens, en un tribunal de Estados Unidos, luego de que la comentarista conservadora expusiera públicamente que Brigitte Macron nació varón.

“Es perturbador pensar que alguien tiene que someterse a este tipo de pruebas”, declaró Tom Clare, el abogado de los Macron, durante una entrevista en el pódcast Fame Under Fire, de la BBC. “Pero ella está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas”, agregó.

Las declaraciones de Owens, excomentarista del medio estadounidense Daily Wire y figura influyente en redes sociales, han circulado con alcance masivo en plataformas digitales. Ante esta situación, la defensa legal de los Macron resolvió llevar el caso a la justicia estadounidense, donde los dichos de la influencer fueron difundidos y replicados.