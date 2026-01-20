Mundo - 20/1/26 - 12:00 AM

Bukele destaca impacto del plan de seguridad en evento de oración nacional

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que durante la “guerra contra las pandillas”, ejecutada bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, no murió ningún civil, y afirmó que el plan de seguridad fue guiado por Dios.

 

Por: Redacción /EFE -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este lunes que durante la denominada “guerra contra las pandillas”, implementada bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, no murió ningún civil, y sostuvo que “Dios guió” la estrategia de seguridad aplicada por su Gobierno.

Bukele hizo estas declaraciones durante su participación en el Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, un evento organizado por la Próspera Foundation, entidad integrada por senadores y congresistas de Estados Unidos, en el que también participaron autoridades de los tres órganos del Estado, representantes del cuerpo diplomático y líderes religiosos.

De acuerdo con información oficial de la Presidencia de la República, este primer encuentro fue concebido como un espacio para que líderes de distintos sectores se reunieran a orar por la nación, promover la unidad nacional y reforzar alianzas basadas en la fe, los valores y la esperanza compartida de un futuro mejor para El Salvador.

El mandatario ha defendido en reiteradas ocasiones los resultados del plan de seguridad impulsado bajo el régimen de excepción, una de las principales banderas de su administración en la lucha contra las pandillas y la criminalidad.

