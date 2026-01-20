Mundo - 20/1/26 - 12:00 AM

Buscan las causas del choque de dos trenes, con al menos 40 muertos

Por: Madrid EFE -

Las autoridades españolas se afanan en investigar las causas del accidente entre dos trenes en la provincia de Córdoba (sur de España) ocurrido a última hora del domingo, que califican como raro, con al menos 40 muertos, cifra que puede aumentar cuando se acceda a los vagones que se precipitaron por un talud.

Además, se contabilizaron 152 heridos, de los que 41 están ingresados en diferentes hospitales, 12 de ellos -incluido un menor y una embarazada- en unidades de cuidados intensivos, lo que lo convierte en uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo.

La tragedia ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, compañía española, que tenía como destino Huelva (sur), que también descarriló y sus dos primeros vagones salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

Un accidente que, tanto el ministro de Transportes, Óascar Puente, como el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, calificaron como "raro" y difícil de explicar, ya que ocurrió en una recta, sobre un tramo que se acabó de renovar el pasado mes de mayo. Además, el tren de Iryo que provocó el choque fue fabricado en 2022 y había sido revisado este 15 de enero.

Ante las imágenes conocidas de un tramo de vía roto, Puente aseguró que la investigación debe determinar si esa rotura detectada en el lugar del accidente es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento.

