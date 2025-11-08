Mundo - 08/11/25 - 12:32 PM

CAF invertirá 40.000 millones en crecimiento verde y acción climática

La iniciativa pondrá "énfasis en transición energética justa, seguridad hídrica, movilidad sostenible, prosperidad agrícola y conservación de ecosistemas estratégicos claves.

 

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF destinará 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde e impulsar la acción climática en la región, informó este sábado ese organismo.

La iniciativa pondrá "énfasis en transición energética justa, seguridad hídrica, movilidad sostenible, prosperidad agrícola y conservación de ecosistemas estratégicos claves para el planeta, como la Amazonía, la Patagonia, los páramos o los manglares", señaló el CAF en un comunicado divulgado en Santa Marta, donde mañana comenzará la IV Cumbre Celac-UE.

"Esta es una inversión sin precedentes de un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, que demuestra nuestro compromiso con una región más sostenible, más equitativa y más próspera", dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, citado en el comunicado. 

