Mundo - 11/12/25 - 02:43 PM

Buque confiscado por EEUU cerca a Venezuela navegaba con bandera falsa

Según un comunicado del Departamento de Administración Marítima de Guyana (Marad, en inglés), el petrolero de nombre Skipper «no está registrado en Guyana».

 

Por: Georgetown / EFE -

El buque petrolero confiscado por Estados Unidos frente a la costa venezolana enarbolaba falsamente una bandera de Guyana, país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Según un comunicado del Departamento de Administración Marítima de Guyana (Marad, en inglés), el petrolero de nombre Skipper «no está registrado en Guyana».

«El Marad ha observado la proliferación y la inaceptable tendencia del uso no autorizado de la bandera guyanesa por parte de buques no registrados en Guyana», denunció la nota.

La entidad aseguró que seguirá colaborando con socios internacionales y otras agencias marítimas para «identificar, perseguir y tomar medidas firmes contra cualquier uso no autorizado de la bandera guyanesa».

Sobre la operación de ayer en aguas caribeñas, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que se trataba de «un petrolero muy grande, el más grande jamás incautado».

Por su parte, el Gobierno de Venezuela calificó como un «robo descarado» la confiscación de la embarcación y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar este «grave crimen internacional».

Acuerdo entre Guyana y EE.UU. en medio del despliegue

La incautación del buque petrolero se produjo el mismo día que Guyana anunció la firma de un acuerdo con EE.UU. para ampliar la cooperación militar entre ambos países.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, detalló que el acuerdo prevé el «refuerzo» de la capacitación y la colaboración a largo plazo bajo acuerdos existentes como el de Shiprider, que permite al personal de seguridad estadounidense perseguir, interceptar y abordar embarcaciones de narcotraficantes en aguas guyanesas.

La firma se dio tras reuniones con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el asesor principal del secretario de Guerra, Patrick Weaver, y el subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental, Joseph Humire.

Desde que el Comando Sur de EE.UU. inició el operativo ‘Lanza del Sur’ han hundido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes descritos por Washington como «narcoterroristas».

Guyana mantiene una disputa fronteriza de larga data con Venezuela por la región del Esequibo, administrada por Georgetown pero reclamada por Caracas.

