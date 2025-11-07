Mundo - 07/11/25 - 10:09 AM

Senado avala ataques contra lanchas y posible intervención a Venezuela

Senadores estadounidenses votaron una resolución que pretendía impedir que el presidente Donald Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso.

 

Por: Redacción / Web -

El Senado de Estados Unidos hundió ayer jueves por una votación de 49 a favor y 51 en contra una resolución que pretendía bloquear ataques contra Venezuela.

Senadores estadounidenses votaron una resolución que pretendía impedir que el presidente Donald Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso, un día después de que funcionarios de la administración informaran a los legisladores que Washington aún no cuenta con una justificación legal para los ataques contra territorio venezolano.

Los principales promotores del proyecto eran los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, y el senador republicano Rand Paul.

Esto se da tras semanas de ataques estadounidenses contra embarcaciones frente a la costa de Venezuela.

Trump ha insinuado la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela, llegando incluso a afirmar que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en el país.

Sin embargo, la semana pasada, negó estar considerando ataques dentro de Venezuela, contradiciendo aparentemente sus declaraciones anteriores, mientras Washington continuaba reforzando su presencia militar en el Caribe con aviones de combate, buques de guerra y miles de soldados.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informaron el miércoles a miembros del Senado y la Cámara de Representantes sobre los ataques contra presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela y el Pacífico oriental.

 

