Capturan a "El Piter", otro pesado del cártel CJNG y vinculado a "El Mencho"

Autoridades mexicanas confirmaron la detención en Acapulco, de Christian “N”, alias “El Piter”, tras una serie de ataques e incendios contra el transporte público. Él es señalado como operador vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel Independiente de Acapulco.

Su captura se produjo luego de los incendios provocados contra unidades del transporte público en distintos puntos del puerto, hechos que generaron temor entre la población y afectaron la movilidad de miles de usuarios.

Según fuentes de seguridad, el detenido es señalado como operador con vínculos tanto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como con el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Se le atribuye presunta participación en la quema de vehículos y en un ataque armado contra instalaciones del Ministerio Público en la colonia Emiliano Zapata.

Las investigaciones apuntan a que “El Piter” habría instruido agresiones contra el transporte público con el objetivo de provocar caos y presionar a las autoridades. Los hechos dejaron al menos dos personas lesionadas, obligaron a la suspensión temporal de rutas y derivaron en el cierre preventivo de comercios.

La captura forma parte de la respuesta institucional ante los recientes hechos de violencia registrados en Guerrero, en un contexto de tensión tras la muerte de “El Mencho”, líder histórico del CJNG.