Mundo - 23/2/26 - 09:46 AM

Capturan a "El Piter", otro pesado del cártel CJNG y vinculado a "El Mencho"

La captura forma parte de la respuesta institucional ante los recientes hechos de violencia registrados en Guerrero, en un contexto de tensión tras la muerte de “El Mencho”, líder histórico del CJNG.

 

Por: Redacción / Web -

Autoridades mexicanas confirmaron la detención en Acapulco, de Christian “N”, alias “El Piter”,  tras una serie de ataques e incendios contra el transporte público. Él es señalado como operador vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel Independiente de Acapulco.

Su captura se produjo luego de los incendios provocados contra unidades del transporte público en distintos puntos del puerto, hechos que generaron temor entre la población y afectaron la movilidad de miles de usuarios.

Según fuentes de seguridad, el detenido es señalado como operador con vínculos tanto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como con el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Se le atribuye presunta participación en la quema de vehículos y en un ataque armado contra instalaciones del Ministerio Público en la colonia Emiliano Zapata.

Las investigaciones apuntan a que “El Piter” habría instruido agresiones contra el transporte público con el objetivo de provocar caos y presionar a las autoridades. Los hechos dejaron al menos dos personas lesionadas, obligaron a la suspensión temporal de rutas y derivaron en el cierre preventivo de comercios.

La captura forma parte de la respuesta institucional ante los recientes hechos de violencia registrados en Guerrero, en un contexto de tensión tras la muerte de “El Mencho”, líder histórico del CJNG.

Te puede interesar

Bloquean en Suiza 887 millones de dólares ligados a Maduro

Bloquean en Suiza 887 millones de dólares ligados a Maduro

 Febrero 23, 2026
Potente tormenta deja a Nueva York bajo una nevada récord

Potente tormenta deja a Nueva York bajo una nevada récord

 Febrero 23, 2026
"El Mencho" cayó por un culi... que reveló su ubicación

"El Mencho" cayó por un culi... que reveló su ubicación

Febrero 23, 2026
Unos 25 militares murieron en ataques tras operativo contra 'El Mencho'

Unos 25 militares murieron en ataques tras operativo contra 'El Mencho'

 Febrero 23, 2026
Capturan a "El Piter", otro pesado del cártel CJNG y vinculado a "El Mencho"

Capturan a "El Piter", otro pesado del cártel CJNG y vinculado a "El Mencho"

 Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Egos, plata y salsa: La guerra fría que separó a Willie Colón y Rubén Blades

Egos, plata y salsa: La guerra fría que separó a Willie Colón y Rubén Blades