"El Mencho" cayó por un culi... que reveló su ubicación

En rueda de prensa Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México, reveló que una mujer fue clave para la ubicación de 'El Mencho'.

Nemesio Rubén Oseguera, líder del Cartel de Jalisco, fue abatido el domingo en Tapalpa en una operación de inteligencia militar central, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía, Fuerzas Especiales, el Ejército, Fuerza Aérea y las Fuerzas Especiales de México.

Trevilla aseguró que se realizó seguimiento a la red de vínculos del narcotraficante hasta que se dieron las condiciones para adelantar la operación contra el capo.

"El 20 de febrero mediante trabajos de inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco, en ese lugar s reunió con El Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecía en ese lugar", detalló.

La operación fue planeada el 21 de febrero, para ello se organizó una fuerza operativa con tres componentes: uno terrestre, una fuerza aeromóvil, una fuerza de apoyo aéreo, quienes no llegaron a Jalisco sino que permanecieron en estados aledaños.

"Una vez que se corrobora, el día 22 en la noche, la presencia de El Mencho, la fuerza terrestre se desplaza al lugar donde se encontraba para efectuar la detención". Sin embargo, el narcotraficante y su circulo cercano salieron del sitio hacia una zona boscosa.

"Los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra las fuerzas especiales (...) El personal militar repele la agresión, resulta herido El Mencho con dos de sus escoltas", puntualizaron. 

