Chile prevé que extinción total de incendios no se logre hasta marzo

"Los incendios pueden estar controlados, pero no extintos. (…) Lo importante ahora es disponer de todas las capacidades para lograr controlar los incendios, que no se sigan expandiendo, y luego viene el proceso de extinción para que no se reactiven", expresó la portavoz.

Bomberos realizan labores para extinguir un incendio forestal, en la ruta que une Santa Juana y Concepción, en la región del Bio Bio (Chile), este 9 de febrero de 2023. EFE ETIQUETAS:

Chile

Incendios

Ambiente

catástrofe Por: Santiago de Chile / EFE - Viernes 10 de febrero de 2023 02:45 PM