Mundo - 24/12/25 - 12:00 AM

¡VAYA DEMENTE! MATÓ A SUS DOS EXMARIDOS EL MISMO DÍA

Por: Miami (EE.UU.)/EFE -

Las autoridades de Florida arrestaron a una mujer acusada de matar con un arma de fuego a sus dos exmaridos en un mismo día, un crimen por el que la Policía afirmó que solicitará la pena de muerte.

Susan Avalon, de 51 años, fue arrestada en su vivienda en el condado de Citrus después de que la Policía encontrara el pasado miércoles herido de bala a una de las víctimas, que falleció horas después en el hospital.

Antes de su fallecimiento, el hombre, residente en el condado de Manatee, dijo a los agentes que una persona, a la que identificó como su exesposa, había llamado a su puerta y le había disparado ante la presencia de su hija.

En el marco de la investigación, la Policía relacionó a Avalon con otro asesinato reportado en la ciudad de Tampa, en el que había muerto su otro exmarido el mismo día y también con heridas de bala, indicó en una conferencia de prensa el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells.

Wells dijo que pedirán la pena capital contra la mujer. Las autoridades descubrieron la conexión entre ambos crímenes al interrogarla.

"Los detectives le informaron que estaban allí para hablar sobre su exmarido", dijo Wells. "Ella preguntó: '¿Cuál?'", añadió el sheriff.

Según las pesquisas, los agentes creen que Avalon mató primero al hombre en Tampa y posteriormente se dirigió a casa de su segundo exmarido en el condado de Manatee.

Avalon no ha desvelado los motivos de las muertes, según Wells, que precisó que la mujer había sido arrestada previamente por abuso infantil y disputas de custodia.

