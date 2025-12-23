Mundo - 23/12/25 - 12:08 PM

EE.UU. desclasifica 30 mil páginas del caso Epstein en los que aparece Trump

El Departamento de Justicia publicó un nuevo paquete de documentos vinculados a la red de abusos del Jeffrey Epstein y advirtió que algunos archivos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas”.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este martes un nuevo paquete compuesto por unas 30 mil páginas de documentos y archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Esto se da en medio de la polémica generada por la retirada previa de algunas fotografías en las que aparecía el presidente Donald Trump.

La autoridad norteamericana señaló que, si bien los archivos se publican bajo criterios de transparencia, varios de ellos “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump”, las cuales calificó como carentes de sustento. 

“Si tuvieran algún grado de credibilidad, ya habrían sido utilizadas como arma política. No obstante, por nuestro compromiso con la ley y la transparencia, estamos liberando estos documentos, resguardando siempre la protección de las víctimas”, indicó el Departamento de Justicia.

Por estos documentos, Trump criticó la difusión de numerosas imágenes incluidas en los archivos, argumentando que podrían “arruinar la reputación de personas inocentes” solo por aparecer junto a Epstein. 

Además, recordó que  “estaba por todas partes en Palm Beach”, por lo que era habitual que muchas personas se cruzaran con él. “Hay mucha gente que no tenía nada que ver con él y que aparece en alguna fotografía simplemente porque estaban en la misma fiesta”, afirmó.

Dicha publicación se suma a otra entrega realizada el sábado, también vinculada a la red de abusos y tráfico de menores encabezada por Epstein, aunque gran parte de esa documentación permanece completamente censurada.

Epstein fue detenido en julio de 2019 acusado de abusos sexuales y tráfico de decenas de menores durante los primeros años de los 2000. El financista, que mantuvo vínculos sociales con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y el propio Trump, fue hallado muerto en su celda semanas después de su arresto.

