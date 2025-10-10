Destituyen a presidenta de Perú y nombran a líder interino

El Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte como presidenta y nombró José Jerí como líder interino.

La destitución de Boluarte, la cuarta persona al mando en ser retirada de su cargo pocos años recientes, se produce en medio de la crisis de violencia que vive el país.

José Jerí, antes líder del Congreso peruano, se juramentó la madrugada de este viernes como presidente interino de Perú después de que la mandataria Boluarte fuera destituida en un juicio de vacancia.

Boluarte, que tenía índices de popularidad menores al 10%, fue retirada de su cargo en un voto legislativo tras ser acusada de "incapacidad moral" en medio de una crisis porque ha aumentado la criminalidad en el país.

La vacancia de Boluarte se suscita a seis meses de las elecciones programadas para el 12 de abril de 2026 donde se elegirá un nuevo presidente, a 130 diputados y 60 senadores.

Jerí, abogado de 38 años, gobernaría hasta el próximo julio de 2026 cuando debiera asumir la presidencia una nueva persona a ser elegida en esos comicios.