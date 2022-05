Detectan posible caso de viruela de mono en Florida y aparecerán más

Las autoridades sanitarias de Florida (EE.UU.) detectaron un presunto caso de viruela del mono en el condado Broward, en el sur de este estado, según anunciaron este domingo.

De acuerdo al Departamento de Salud de Florida, se trata de un hombre que ha sido aislado y su caso es investigado de forma conjunta con los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

El hombre realizó recientemente un viaje internacional, donde presuntamente adquirió el virus, y por el momento no se ha identificado ningún otro caso de este virus en el estado.

Las autoridades están procediendo a informar a todas las personas que hayan podido estar expuestas, aunque recordaron que el riesgo de contagio de esta enfermedad es "relativamente bajo".

Este hallazgo se da luego de que el miércoles autoridades estadounidenses detectaran el primer caso de viruela del mono en el país, donde el viernes emitieron una alerta sanitaria.

El virus fue descubierto en un hombre adulto residente en el estado de Massachusetts (noreste del país) y que recientemente viajó a Canadá.

Los síntomas de la viruela del mono son similares a la de la ya erradicada viruela, aunque algo más leves - fiebre, dolor de cabeza, muscular, de espalda, escalofríos y agotamiento- y con frecuencia hay inflamación de los ganglios y una erupción cutánea, que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies.

Los estados de Texas y Maryland reportaron cada uno un caso en 2021 con pacientes que recientemente habían viajado a Nigeria.

Desde mayo pasado, se han descubierto casos de viruela del mono en varios países donde antes no se había detectado este virus.

La OMS anticipa que aparecerán más casos de la viruela del mono

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que se ha detectado en los últimos diez días en doce países, entre ellos España, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse.

"La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos", señaló la organización en una nota epidemiológica.

Hasta ahora se han confirmado 92 casos y hay 28 sospechosos.

La información actual indica que los que están más en riesgo de contagio son aquellos que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas.

De los casos reportados no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica de esta enfermedad y la enfermedad se ha identificado principalmente (aunque no exclusivamente) entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

"La identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual", reconoció la organización.

La OMS indicó que está trabajando en directivas para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea y a otros empleados de la sanidad que pueden estar más expuestos que otros, como los que se ocupan de tareas de limpieza.

La secuencia genómica obtenida del hisopado de un caso en Portugal ha revelado una similitud con el virus de la viruela exportado de Nigeria y que causó brotes en el Reino Unido, Israel y Singapur entre 2018 y 2019.

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.

