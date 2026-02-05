Díaz-Canel confirma que Cuba no ha recibido combustible desde diciembre

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este jueves que la isla no ha recibido combustible desde el exterior desde el pasado diciembre debido a las presiones de EE.UU.



"Es condenable que una potencia (...) asuma una política tan agresiva y tan criminal" hacia un país pequeño, afirmó Díaz-Canel en una inusual intervención televisada ante medios oficiales del país y algunos extranjeros seleccionados.



El presidente aseguró que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias en el país, para lo que se están poniendo en marcha una serie de medidas de emergencia que van a "demandar esfuerzos"; "es asfixiarnos completamente", agregó.



"Si no resistimos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?", se preguntó Díaz-Canel.



Resaltó que el "bloqueo energético" de EE.UU. va a suponer "afectar la transportación de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de instituciones de todo tipo, de las escuelas, la producción de la economía, el turismo,..".