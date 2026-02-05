Mundo - 05/2/26 - 12:00 AM

Es "falso" que los carteles gobiernen México

Por: Redacción EFE -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles que es "absolutamente falso" que los carteles del narcotráfico gobiernen el país, como ha asegurado de manera repetida el presidente estadounidense, Donald Trump, y subrayó su rechazo a la posibilidad de entrada de militares de EEUU a México para combatir el crimen organizado.

"Es falso. Es absolutamente falso (...) En México gobierna el pueblo y nadie más", aseguró en su conferencia de prensa diaria.

Asimismo, Sheinbaum insistió en que Estados Unidos también tiene que "hacer su parte" en la lucha contra el narcotráfico y subrayó su rechazo a una intervención de Washington en el país, tal y como dijo que le planteó su homólogo estadounidense en las diversas conversaciones telefónicas que han mantenido.

"Ha habido muchas veces que el presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México", apuntó.

"Y le hemos dicho no por una razón - recalcó- México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto".

Trump ha insistido en los últimas semanas en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos, algo que ha sido rechazado de manera tajante por México.

Te puede interesar

Es "falso" que los carteles gobiernen México

Es "falso" que los carteles gobiernen México

 Febrero 05, 2026
Apagón masivo en Cuba deja a 3,4 millones sin electricidad

Apagón masivo en Cuba deja a 3,4 millones sin electricidad

 Febrero 04, 2026
Le clavan cadena perpetua a sujeto que intentó pelar a Trump en 2024

Le clavan cadena perpetua a sujeto que intentó pelar a Trump en 2024

 Febrero 04, 2026
Capturan en Venezuela a Alex Saab un testaferro de Nicolás Maduro

Capturan en Venezuela a Alex Saab un testaferro de Nicolás Maduro

 Febrero 04, 2026
Italia frustra un ciberataque ruso contra sedes diplomáticas

Italia frustra un ciberataque ruso contra sedes diplomáticas

Febrero 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá arranca proceso para entrar a USA sin visa

Panamá arranca proceso para entrar a USA sin visa

¡Arde Vamos! Juan Diego expulsa a Saldaña y advierte que viene denuncia

¡Arde Vamos! Juan Diego expulsa a Saldaña y advierte que viene denuncia