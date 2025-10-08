Mundo - 08/10/25 - 01:27 PM

Dinamarca le prohibirá las redes a los menores de 15 años

En dicho proyecto de ley, que se presentará en una fecha aún por determinar, los padres tendrán la posibilidad de autorizar a sus hijos a utilizarlas a partir de los 13 años.

 

Por: Redacción / Web -

El Gobierno de Dinamarca anunció que prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años.

Mette Frederiksen, primera ministra danesa, anunció que buscará contener al “monstruo” de los “teléfonos móviles y redes sociales” con una prohibición de estas plataformas para los menores de 15 años.

Abogan por volver a los libros de texto y quiere limitar el tiempo que los niños pasan frente a sus teléfonos. De ahí la propuesta de Mette Frederiksen, primera ministra danesa, este martes en la apertura de la sesión parlamentaria.

“Hemos liberado a un monstruo”, declaró Mette Frederiksen. “Los teléfonos móviles y las redes sociales están robando la infancia a nuestros hijos. Por lo tanto, el Gobierno quiere prohibir las redes sociales a los menores de 15 años”.

Frederiksen argumenta que el 60 % de los chicos daneses de entre 11 y 19 años se quedaban en casa en lugar de salir a ver a sus amigos durante su tiempo libre cada semana. “Nunca antes tantos niños y adolescentes habían sufrido ansiedad y depresión. Muchos tienen dificultades para leer y concentrarse”, constata la primera ministra.

A escala mundial, Australia es uno de los países pioneros en materia de regulación de Internet: a finales de 2024, su Parlamento aprobó una ley que prohíbe las redes sociales como TikTok, X, Facebook o Instagram a los menores de 16 años.

