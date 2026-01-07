Mundo - 07/1/26 - 12:00 AM

Dinamarca y Groenlandia piden entrevistarse con Marco Rubio

Los gobiernos de Dinamarca y de Groenlandia, territorio autónomo danés, solicitaron ayer una entrevista con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para discutir las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros de su gobierno sobre su interés por hacerse con esta isla ártica por razones de seguridad nacional.

Así lo reveló en la red social Facebook la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt, que habló de una "pronta" reunión y de que en ella estaría presente también el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

"Al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, no le ha salido posible reunirse antes con el Gobierno groenlandés, a pesar de que tanto éste como el Gobierno danés han solicitado varias veces una reunión a nivel de ministros de Exteriores", señaló Motzfeldt.

Te puede interesar

Trump: Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Trump: Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

 Enero 06, 2026
La Casa Blanca: Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia

La Casa Blanca: Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia

 Enero 06, 2026
Camisetas de la captura de Maduro se convierten en moda en Perú

Camisetas de la captura de Maduro se convierten en moda en Perú

 Enero 06, 2026
EE.UU. elimina mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles

EE.UU. elimina mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles

 Enero 06, 2026
Mujer irrumpe en la OEA y acusa a EE.UU. de actuar en Venezuela por el crudo

Mujer irrumpe en la OEA y acusa a EE.UU. de actuar en Venezuela por el crudo

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales