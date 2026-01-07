Dinamarca y Groenlandia piden entrevistarse con Marco Rubio

Los gobiernos de Dinamarca y de Groenlandia, territorio autónomo danés, solicitaron ayer una entrevista con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para discutir las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros de su gobierno sobre su interés por hacerse con esta isla ártica por razones de seguridad nacional.

Así lo reveló en la red social Facebook la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt, que habló de una "pronta" reunión y de que en ella estaría presente también el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

"Al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, no le ha salido posible reunirse antes con el Gobierno groenlandés, a pesar de que tanto éste como el Gobierno danés han solicitado varias veces una reunión a nivel de ministros de Exteriores", señaló Motzfeldt.