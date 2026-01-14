Mundo - 14/1/26 - 01:35 PM

Donald Trump suspende la emisión de visados para 75 países

La pausa para el visado comenzará el 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

 

Por: Washington/EFE -

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera. 

Te puede interesar

Donald Trump suspende la emisión de visados para 75 países

Donald Trump suspende la emisión de visados para 75 países

 Enero 14, 2026
Ministros de Dinamarca y Groenlandia llegan rara reunión en la Casa Blanca

Ministros de Dinamarca y Groenlandia llegan rara reunión en la Casa Blanca

Enero 14, 2026
Elon Musk proporciona internet gratis a Irán a través de su satélite Starlink

Elon Musk proporciona internet gratis a Irán a través de su satélite Starlink

 Enero 14, 2026
Dinamarca anuncia refuerzo de presencia militar en Groenlandia junto con aliados

Dinamarca anuncia refuerzo de presencia militar en Groenlandia junto con aliados

 Enero 14, 2026
Presidente de la asamblea de Venezuela dice que han liberado a 400 personas

Presidente de la asamblea de Venezuela dice que han liberado a 400 personas

Enero 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas