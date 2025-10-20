Dos personas muertas tras salirse avión en pista de Hong Kong

Dos operarios de tierra murieron la madrugada de este lunes cuando un avión de carga procedente de Dubái se salió de la nueva pista del Aeropuerto Internacional de Hong Kong y colisionó contra un vehículo de servicio antes de caer al mar.

El accidente se registró hacia las 3:50 de la madrugada y afectó al vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea turca Air ACT Cargo, con un Boeing 747‑481 (BDSF) de matrícula TC‑ACF que procedía del aeropuerto Al Maktoum (DWC) en Dubái.

Un informe preliminar del Departamento de Aviación Civil, indicó que la aeronave se desvió hacia la izquierda durante la carrera de aterrizaje en la pista 07L/25R, impactando contra un vehículo de apoyo en tierra que fue arrastrado hasta las aguas ubicadas al norte del recinto aeroportuario.

Los dos trabajadores que se encontraban en el vehículo fueron hallados por los equipos de rescate marítimo.

Se confirmó que la persona de 30 años, fue declarado muerto en el lugar y el otro, de 41 años, falleció poco después en el Hospital North Lantau, próximo al aeródromo, según medios locales.

Los cuatro tripulantes del carguero resultaron ilesos y fueron trasladados a centros médicos para observación.