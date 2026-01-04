Edmundo González exige liberar a los presos políticas tras caída de Maduro

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y pidió la liberación de los presos

En un video difundido en su cuenta de X, González calificó los eventos recientes como un punto de inflexión en la historia venezolana y dijo estar listo para asumir su responsabilidad con los venezolanos

"Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional, a las fuerzas del Estado: su deber es cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio 2024. Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y la República. Este es un momento histórico; lo asumimos con serenidad, claridad y compromiso democrático. El país que viene debe ser de derechos, de instituciones, de esperanza. Ese país lo construiremos juntos", inició diciendo.

Reconoce allí sentimientos encontrados entre los ciudadanos, pero enfatizó que ese cambio constituye «un paso importante, pero no suficiente. Insistió en que la normalización del país solo llegará con la liberación de todos los presos políticos y el respeto pleno a la voluntad popular expresada en las urnas.

"Quien usurpó el poder ya no está en el país y enfrenta a la justicia", declaró en referencia a Maduro, detenido el 3 de enero y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo el día de mañana.

Advirtió que este hecho no sustituye las tareas fundamentales, entre ellas la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares.

"Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y el respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario, sostenido. Jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos. La voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, respeto y comunidad nacional", agregó.

González que, se presentó como presidente de los venezolanos y apeló directamente a la Fuerza Armada Nacional, les recordó su deber constitucional de acatar el mandato soberano del 28 de julio y les instó a reconocer la Constitución como fuente de lealtad.