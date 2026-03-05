Mundo - 05/3/26 - 12:00 AM

EEUU estrena misiles de precisión de largo alcance

Por: Miami EFE -

Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM, en inglés) de largo alcance, en la guerra contra Irán, reveló este miércoles el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM).

El organismo militar, con sede en Florida, destacó que este es el debut "histórico" de los PrSM en un combate", lo que ocurrió "durante la Operación 'Furia Épica', lo que proporcionó una capacidad inigualable de impacto profundo", según una publicación en sus redes sociales con un video de los ataques.

"No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo", declaró el comandante del CETCOM, almirante Brad Cooper.

El Ejército de Estados Unidos había anunciado en abril de 2025 las primeras pruebas de los PrSM, que considera la "nueva generación" de misiles de precisión de largo alcance para "atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos".

Este sistema reemplaza al Sistema Táctico de Misiles del Ejército con "mayor alcance y letalidad", según expuso entonces.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, había adelantado este miércoles que comenzarían a usar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado", cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, que Washington "está ganando contundentemente", según afirmó en una conferencia.

