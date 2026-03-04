Convocan a embajador iraní en Londres tras ataque a base británica en Chipre

El Reino Unido convocó este miércoles al embajador iraní en Londres, Seyed Ali Mousavi, después del inicio de la guerra en Irán y de que una de las bases que el Ejercito británico tiene en Chipre fuese alcanzada por un dron, según confirmó el secretario del Ministerio de Exteriores británico (Foreign Office), Chris Elmore.



"Puedo confirmar a la Cámara que el secretario de Estado británico para Oriente Medio (Hamish Falconer) acaba de convocar al embajador iraní", dijo Elmore en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento británico, donde indicó que el encuentro se había producido en la última media hora.



El Foreign Office aún no ha emitido una explicación oficial para esta convocatoria, pero se produce tras el estallido de la guerra entre Irán, EE.UU. e Israel el pasado sábado, que se ha extendido a la región de Oriente Medio y también afectó a la base militar británica de Akrotiri, situada en Chipre, que fue atacada con drones en la madrugada del lunes sin causar víctimas.



Aunque el Reino Unido ha rechazado participar formalmente junto con EE.UU. e Israel en la guerra contra Irán mientras no haya una base formal y un plan viable, sí ha enviado efectivos militares a la zona y ha permitido a Washington hacer uso de sus bases para atacar a la república islámica.



El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el martes que enviará a la isla mediterránea varios helicópteros Wildcat y el destructor HMS Dragon, uno de los más potentes de la Marina Real Británica, con el objetivo de proteger al personal militar destinado en Chipre y continuar con sus operaciones defensivas.



También expresó su "indignación" por el ataque con drones en Akrotiri y lo tildó como "un ejemplo profundamente preocupante de los ataques altamente peligrosos e indiscriminados que llevan a cabo Irán y sus representantes en toda la región".



Se trata de la segunda vez en menos de un año que el Reino Unido convoca al embajador iraní en Londres. La última fue en mayo de 2025, cuando el entonces titular de Exteriores británico David Lammy ordenó la convocatoria después de que tres iraníes fuesen acusados de espionaje en virtud de la ley de seguridad nacional.



Por su parte, Irán convocó al embajador británico en Teherán el pasado enero después de que un manifestante retirase la bandera de la república islámica de la sede de su misión diplomática en Londres.