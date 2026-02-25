¿El bicho no vendrá? Portugal asustado por la ola de violencia en México

Mientras la FIFA y la presidenta de México dicen que no hay problemas con la matadera y ola de violencia, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) expresó su preocupación y plantea no enviar a ninguna de sus grandes figuras para el amistoso que tendrán con ese país en el mes de marzo.

La situación que vive México en el tema de seguridad derivado del operativo que llevó al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, y que ha provocado el estado de alerta en diversas entidades, ha puesto en alerta a los dirigentes portugueses.

“La Federación Portuguesa de Futbol también espera con gran expectación este partido, dado su importancia simbólica en la preparación de la selección nacional, reconociendo la trascendencia histórica del momento y el valor competitivo que representa”, aseguró la FPF en su anuncio.

“Sin embargo, los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación”, indican.

“La Federación Portuguesa de Futbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, concluyó.

Aunque no se mencionan nombres aún, ya ha comenzado a circular que Cristiano Ronaldo, Rafael Leao y Joao Félix, entre otros, podrían no viajar y jugarían con un equipo sin tantas estrellas, por temas de seguridad.

El partido está programado para el 28 de marzo forma parte de la etapa final de la preparación de las selecciones con sus planteles completos con miras a la Copa del Mundo a desarrollarse entre junio y julio de 2026.

En caso de que Portugal finalmente decida no visitar la Ciudad de México, una de las opciones por términos contractuales alrededor del enfrentamiento, sería trasladar el partido a otra sede en los Estados Unidos, aprovechando que la selección mexicana jugará ante Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.