Stephen Hawking aparece en los archivos Epstein junto a dos mujeres en bikini

Una foto del fallecido físico británico Stephen Hawking relajado en una silla junto a dos mujeres en bikini se volvió viral en redes sociales, reavivando el debate sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein tras la más reciente publicación de documentos judiciales en Estados Unidos.

La imagen —incluida en el nuevo lote de archivos divulgados por el Departamento de Justicia (DOJ)— muestra a Hawking sonriendo mientras sostiene un cóctel rojo, flanqueado por dos mujeres cuya identidad no ha sido revelada.

Hasta el momento no está claro el contexto en el que se enmarca la imagen, además, tampoco ha trascendido la localización ni la identidad de las personas que acompañan a Stephen Hawking.

En tal caso, sí se conoce que visitó la isla de Santo Tomás y la isla privada de Epstein, Little Saint James, en 2006, para participar en una conferencia a la que acudieron otros veinte científicos.

Además, una publicación del blog de la Fundación Jeffrey Epstein indica que los invitados al encuentro, titulado 'Energía del espacio vacío que no es cero', se reunieron para "discutir, relajarse en la playa y hacer un viaje al retiro privado en la isla cercana del filántropo científico Jeffrey Epstein, quien financió el evento". Por entonces, el pederasta estaba siendo investigado por delitos sexuales, aunque no condenado.

El científico había aparecido previamente en dos fotografías relacionadas con dicho evento.

Los correos enviados por Epstein apuntan a una de las víctimas, Virginia Giuffre, que acusó a Hawking de haber participado en una orgía con menores.