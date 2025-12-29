El boxeador Anthony Joshua sobrevive a un accidente; dos personas murieron

El famoso boxeador nigeriano-británico Anthony Joshua, que fue campeón mundial de los pesos pesados, resultó herido en un accidente automovilístico en Nigeria, en el que otras dos personas han muerto, según informan medios locales.

Según se informa y se ha podido ver en videos, Joshua, de 36 años, iba como pasajero en un Jeep Lexus que chocó hoy con un camión detenido en la autopista Lagos-Ibadan.

Las imágenes difundidas en las redes, se muestra al púgil sentado en un vehículo destrozado en medio de vidrios rotos mientras es rescatado, y después en un vehículo de asistencia médica.

Por su parte, el equipo de Joshua, que no se encuentra junto a él, relató que el boxeador se encuentra en buen estado físico pues apenas sufrió heridas leves, aunque esperan ulteriores informaciones.

Joshua tenía previstos combates en Arabia Saudí y hace poco noqueó al youtuber Jake Paul en combate de exhibición.

Sobre este hecho, el Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del choque. De acuerdo con Olusegun Ogungbemide, portavoz del organismo, los primeros hallazgos apuntan a un exceso de velocidad.

Según la declaración oficial, el vehículo “circulaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito” y perdió el control durante una maniobra de adelantamiento.