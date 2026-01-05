El histórico juez federal Alvin Hellerstein procesará a Maduro y a su esposa

El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, llevará el proceso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, y su esposa, Cilia Flores, incluida por primera vez en la acusación por su presunta participación en la coordinación de la red.

Hellerstein, nombrado en 1998 juez del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) por el expresidente Bill Clinton, es un especialista en casos complejos, de alto perfil, y ha tratado procesos relacionados con el crimen organizado y delitos transnacionales.

Clinton lo nombró juez de distrito en 1998 y desde 2011 mantiene la condición de juez senior, lo que le permite continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo.

Corte con casos emblemáticos

La corte ha sido históricamente escenario de juicios mediáticos, como los celebrados contra el narcotraficante Joaquín 'el Chapo' Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández o el exproductor Harvey Weinstein.

Lleva el caso de Nicolás Maduro desde 2020

Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, lo que le permitió familiarizarse con el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

Se espera que en la audiencia de este lunes en Manhattan el juez lea formalmente los cargos y defina los primeros pasos del proceso, garantizando que la acusación sustitutiva, hecha pública el pasado sábado, se tramite bajo su supervisión.



Otros imputados

Entre los otros imputados -que no están en suelo estadounidense- se encuentra Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario, por su supuesta implicación en la coordinación de envíos de cocaína y en el uso de recursos estatales para dichos fines.

Completan la lista Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia y exgobernador; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', identificado como líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Hellerstein señaló en un fallo de mayo de 2025 sobre la Ley de Enemigos Extranjeros que "puede que el Tren de Aragua se dedique al tráfico de estupefacientes, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o incursión depredadora", puntualizando que la presencia de grupos criminales no exime al tribunal de garantizar un juicio justo.

Washington, por su parte, ha aseverado que altos funcionarios vinculados a esta investigación están relacionados con el llamado Cartel de los Soles, término utilizado por sus autoridades para describir presuntos vínculos entre el régimen venezolano y el narcotráfico.