Mundo - 12/3/26 - 12:49 PM

Intenso operativo en Detroit por posible ataque armado en la Sinagoga Temple

Temple Israel se autodenomina la sinagoga reformista más grande del país, con 12,000 miembros.

 

Por: Washington/EFE -

Una persona aparentemente armada impactó este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit (Míchigan, Estados Unidos), y la policía se encuentra en el lugar de los hechos respondiendo al incidente, informó el FBI.

"El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel", detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, también dijo que está dando seguimiento a las informaciones de un "tiroteo activo" en Temple Israel y afirmó que trabaja con la policía estatal para obtener más información.

"Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo", agregó.

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Temple Israel se autodenomina la sinagoga reformista más grande del país, con 12,000 miembros.

La Federación Judía de Detroit pidió en un comunicado que todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia.

Te puede interesar

Intenso operativo en Detroit por posible ataque armado en la Sinagoga Temple

Intenso operativo en Detroit por posible ataque armado en la Sinagoga Temple

 Marzo 12, 2026
Israel lanza tres ataques contra edificio bajo orden de evacuación en Beirut

Israel lanza tres ataques contra edificio bajo orden de evacuación en Beirut

Marzo 12, 2026
EEUU: Portaviones Gerald Ford sufrió incendio accidental no vinculado a Irán

EEUU: Portaviones Gerald Ford sufrió incendio accidental no vinculado a Irán

 Marzo 12, 2026
Machado critica a España por no apoyar al pueblo venezolano

Machado critica a España por no apoyar al pueblo venezolano

 Marzo 12, 2026
Líder de Irán promete bombazos a EEUU y cerrar estrecho de Ormuz

Líder de Irán promete bombazos a EEUU y cerrar estrecho de Ormuz

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia