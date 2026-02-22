Mundo - 22/2/26 - 12:24 PM

Escoltas del expríncipe Andrés vigilaron una fiesta de Jeffrey Epstein

El rotativo The Sunday Times que la sugerencia de que agentes de la Policía Metropolitana actuaran como porteros del pederasta resultará embarazoso para la más importante fuerza policial del Reino Unido.

 

Por: Londres/EFE -

El personal de Jeffrey Epstein llegó a dar instrucciones a dos agentes de la protección de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, para que protegieran una cena organizada por el pederasta convicto en Nueva York en 2010, según informa este domingo el rotativo The Sunday Times.

El rotativo señala hoy que a la fiesta acudieron celebridades, entre ellos el cineasta Woody Allen, y que a los agentes británicos encargados de la protección real se les pidió que protegieran una puerta de la casa de Epstein en Manhattan mientras los invitados asistían a una cena en honor del expríncipe.

El dominical señala que la sugerencia de que agentes de la Policía Metropolitana (Met, en inglés) actuaran como porteros del pederasta resultará embarazoso para la mayor y más importante fuerza policial del Reino Unido, que durante muchos años no ha presentado cargos contra nadie en relación con el escándalo de Epstein.

También puede ser polémico para Peter Loughborough, exjefe de la unidad de protección real de la Met, que actualmente es uno de los asesores más importantes del monarca, agrega el dominical.

En la cena organizada por Epstein, además de Allen, acudieron su esposa, Soon-Yi Previn, así como dos presentadores de noticias estadounidenses, Katie Couric y George Stephanopoulos, la comediante Chelsea Handler y Charlie Rose, presentador de un programa de entrevistas.

El expríncipe fue detenido el jueves en una casa de Sandringham, en Norfolk (este de Inglaterra), bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, y liberado horas después.

El arresto de Andrés fue ordenado por la Policía del Valle del Támesis, que investiga una denuncia de que el antiguo duque de York llegó a compartir con Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial de Comercio en la primera década del 2000.

A la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk, en un vehículo todo terreno, Andrés fue fotografiado reclinado, con aspecto de gran cansancio, en la parte trasera del coche.

El expríncipe, arrestado el día que cumplió 66 años, fue llevado después a la casa de campo de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive actualmente.

