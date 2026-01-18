Estado de Catástrofe: Incendios forestales dejan 16 fallecidos en Chile

Un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales en el sur de Chile, en las regiones de Ñuble y Biobío, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

"Son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio”, indicó Cordero, que detalló que en la madrugada "se despacharon un poco más de 87-88 alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencia)" a los vecinos del lugar .

Una de las zonas más afectadas por los fuegos, que empezaron el sábado y hasta ahora obligaron a evacuar a 30,000 personas, es la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

El presidente, Gabriel Boric, declaró este domingo Estado de Catástrofe en zonas afectadas y viajará hasta el lugar para "tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado”, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. El mandatario también suspendió su agenda prevista para el lunes.

El presidente electo, José Antonio Kast, señaló en un mensaje en X que "en este momento crítico de la emergencia no hay espacio para la política”.

"Hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia", agregó Kast, que asumirá en marzo y esta semana anunciará su gabinete.

Por su parte, Sergio Giacaman, gobernador de la región de Biobío, donde fallecieron 16 de las víctimas, dijo que “es una catástrofe tan grave como la vivida en 2010 con el terremoto”, una de las mayores tragedias que ha vivido Chile y que devastó el sur del país.

El director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Biobío, Esteban Krause, confirmó en una entrevista a un medio local que el incendio forestal que afecta al sector de Penco registra preliminarmente unas 5,000 hectáreas quemadas.

En Ñuble, el último reporte enviado por la Conaf registra un total de nueve incendios, que han consumido más de 4,000 hectáreas.

Desde la noche del sábado las condiciones climáticas han sido adversas para enfrentar los fuegos.

Además de las altas temperaturas, el fenómeno conocido como "viento Puelche", un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa ha complicado las tareas de extinción porque produce un aumento de la temperatura y una caída de la humedad.

"Son condiciones bien adversas las que hemos enfrentado", lamentó este domingo la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentó a partir de 2010.

La crisis climática, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada "interfaz urbano-rural" (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, de acuerdo a expertos.

El gran punto de inflexión lo marcaron los fuegos de 2017, que consumieron casi 600,000 hectáreas en la zona centro-sur, en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, y obligaron a modificar la escala con la que se medían los incendios.

Sin embargo, la mayor tragedia relacionada con el fuego en Chile ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas.