Estadounidenses ya pueden viajar a Guatemala

Debido a que Guatemala ha sido uno de los pocos países latinoamericanos en mantener un control de la crisis causado por la Covid-19, Estados Unidos decidió sacarlo de su listado de naciones no recomendables para viajar en Latinoamérica y El Caribe.

Oficialmente los vuelos se han estado restableciendo y se espera que dicho cambio sea positivo para la reactivación económica a través del turismo

Cabe mencionar que dicha recomendación se dio a conocer el pasado 19 de marzo por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de América como parte de su alerta global Aviso de Nivel 4, es decir No Viajar, a causa de la pandemia de Covid-19

Desde el pasado 18 de septiembre, el Aeropuerto Internacional La Aurora reinició actividades de rutina para vuelos comerciales, al igual que varias aerolíneas con vuelos desde Estados Unidos.

El Gobierno de Guatemala también anunció actualizaciones en sus requerimientos de pruebas de la COVID-19, para los pasajeros llegando al país por vía aérea y por vía terrestre, los cuales deben presentar una prueba negativa COVID-19 PCR o resultado de la prueba de antígeno, realizada dentro de las 72 horas previas a su llegada.

La información fue hecha pública a través de una nota del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que mencionan también que la misma medida se adoptó para Nicaragua, pero no así para Costa Rica, donde mantiene su adevertencia más estricta.

