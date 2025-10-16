Mundo - 16/10/25 - 02:16 PM

Exige a Hamás parar ataques: No tendremos más opción que entrar y matarlos

Trump dijo el martes que Hamás había eliminado “un par de bandas que eran muy malas” y había matado a varios miembros de esas bandas.

 

Por: Redacción / Web -

Donald Trump, advirtió este jueves 16 de octubre a Hamás que “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si la violencia interna persiste en Gaza.

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el Acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos”, indicó Trump en la red social Truth este jueves.

La  advertencia de Trump se produjo después que anteriormente minimizara los actos de violencia registrados en el territorio desde que un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás entraron en vigor la semana pasada en la guerra de dos años.

Trump dijo el martes que Hamás había eliminado “un par de bandas que eran muy malas” y había matado a varios miembros de esas bandas.

“Eso no me molestó mucho, para ser honesto”, señaló.

Sin embargo, también dejó claro que tenía poca paciencia para los asesinatos que Hamás estaba llevando a cabo contra facciones rivales dentro del devastado territorio.

Te puede interesar

Exige a Hamás parar ataques: No tendremos más opción que entrar y matarlos

Exige a Hamás parar ataques: No tendremos más opción que entrar y matarlos

 Octubre 16, 2025
Johnson & Johnson enfrenta millonaria demanda por talco contaminado

Johnson & Johnson enfrenta millonaria demanda por talco contaminado

Octubre 16, 2025
Trump autoriza a la CIA operaciones en Venezuela y evalúa ataques por tierra

Trump autoriza a la CIA operaciones en Venezuela y evalúa ataques por tierra

 Octubre 15, 2025
Un muerto y 30 heridos tras explosión de coche bomba en Ecuador

Un muerto y 30 heridos tras explosión de coche bomba en Ecuador

 Octubre 15, 2025
Seis muertos en ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

Seis muertos en ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

 Octubre 14, 2025

“Se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente”, indicó Trump.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas