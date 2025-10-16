Exige a Hamás parar ataques: No tendremos más opción que entrar y matarlos

Donald Trump, advirtió este jueves 16 de octubre a Hamás que “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si la violencia interna persiste en Gaza.

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el Acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos”, indicó Trump en la red social Truth este jueves.

La advertencia de Trump se produjo después que anteriormente minimizara los actos de violencia registrados en el territorio desde que un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás entraron en vigor la semana pasada en la guerra de dos años.

Trump dijo el martes que Hamás había eliminado “un par de bandas que eran muy malas” y había matado a varios miembros de esas bandas.

“Eso no me molestó mucho, para ser honesto”, señaló.

Sin embargo, también dejó claro que tenía poca paciencia para los asesinatos que Hamás estaba llevando a cabo contra facciones rivales dentro del devastado territorio.

“Se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente”, indicó Trump.