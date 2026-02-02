Mundo - 02/2/26 - 12:00 AM

Exigen el fin de la detención de familias migrantes

Por: Texas EFE -

Un centenar de personas se manifestaron este domingo en Texas para exigir el fin de la detención de familias migrantes, tras la liberación de Liam Ramos, un niño de cinco años detenido junto a su padre en Mineápolis (Minesota) y trasladado posteriormente al estado sureño.

El caso puso el foco de la atención nacional en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, donde permanecen privados de su libertad unas 1.400 migrantes, entre ellos alrededor de 400 menores de edad, de acuerdo con información entregada esta semana por legisladores demócratas.

El de Dilley es uno de solo dos centros en todo el país donde el Gobierno federal detiene a familias enteras de migrantes, una práctica que fue pausada por varios años durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que ha sido reanudada por Trump en su campaña por acelerar los arrestos y las deportaciones de migrantes.

En la protesta del domingo, alrededor de 150 manifestantes -según datos de los organizadores- expresaron su rechazo a las políticos migratorias de la Administración republicana y pidieron que se liberaran el resto de familias y menores de edad que permanecen en custodia del Gobierno.

