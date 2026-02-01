Trump confirma conversaciones con los altos mandos cubanos de la dictadura

Donald Trump, confirmó este domingo que su administración inició las negociaciones con los altos mandos del régimen cubano y afirmó que confía en alcanzar un acuerdo.

“Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa.Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”, contó.

Sus declaraciones se dan en medio de una fuerte campaña de presión económica contra la isla, tras la captura del narcoterrorista Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Trump en conferencia de prensa anteriores ha enfatizado en varias ocasiones que Cuba “no podrá sobrevivir” sin ese apoyo, calificándola como una “nación fallida” al borde del colapso.

El mandatario republicano respondió a las advertencias de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien había señalado que cortar el suministro de crudo a Cuba provocaría una crisis humanitaria.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba será libre nuevamente. Vendrán a nosotros y harán un trato”, dijo Trump.

Según informaciones no confirmadas, una delegación cubana, encabezada por el general Alejandro Castro Espín, habría mantenido reuniones en México con un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El principal objetivo de los encuentros habría sido explorar una salida negociada a la actual crisis bilateral, así como gestionar el eventual desbloqueo de 133 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria vinculada a remesas de emigrantes cubanos. La delegación buscaría utilizar esos fondos para la compra de combustible.

“Están hablando de todo”, señaló una fuente consultada sobre el alcance de las conversaciones.

Por otro lado, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado exigió al régimen cubano cesar inmediatamente sus acciones represivas.

El mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en su cuenta de X

“El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer”, señaló el organismo en su cuenta de X.

Trump firmó una orden ejecutiva la semana pasada y en la misma declaraba una “emergencia nacional” respecto a la dictadura de Cuba, argumentando que el régimen representa una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad y política exterior de EEUU por su apoyo a actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional.