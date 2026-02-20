Mundo - 20/2/26 - 12:33 AM

Familiares celebran histórica amnistía para presos políticos en Venezuela

Tras años de lucha, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía que perdona casos políticos entre 2002 y 2025. Familiares en Zona 7 celebran el anuncio y levantan la huelga de hambre, mientras esperan la salida de cientos de detenidos.

 

Por: Redacción / Crítica -

El ambiente en las afueras del comando conocido como Zona 7, en el este de Caracas, se transformó este jueves en un escenario de emociones desbordadas. Entre abrazos, oraciones y el brillo de las pantallas de sus teléfonos, decenas de familias vieron cómo el Parlamento venezolano aprobaba por unanimidad la Ley de Amnistía. Esta medida, que busca cerrar heridas de crisis políticas ocurridas entre 2002 y 2025, representa la esperanza de libertad para cientos de detenidos.

"Sentimos que valió la pena la lucha de todos estos días. Estamos felices y esperamos con ansias a nuestros seres queridos", confesó Petra Vera a EFE, con la voz entrecortada. Su testimonio refleja el sentir de quienes han pernoctado en las aceras, desafiando el cansancio y la incertidumbre.

El fin de una huelga de hambre al límite

La aprobación llegó en el momento justo. Un grupo de diez mujeres, que mantenía una huelga de hambre desde el pasado sábado en señal de protesta, decidió levantar la medida debido al grave deterioro de su salud. Durante la semana, varias de ellas tuvieron que ser trasladadas de emergencia a hospitales tras sufrir desmayos y descompensaciones críticas.

"Hoy estamos levantando ya la huelga porque nuestras condiciones físicas no nos permitieron seguir", explicó Yessy Orozco. Sin embargo, aclaró que la rendición no es una opción: "Aquí seguimos con la mejor disposición y fortaleza hasta que el último salga en libertad".

El "nuevo momento político" tras la caída de Maduro

La Ley de Amnistía es una pieza clave en el rompecabezas del nuevo gobierno transitorio liderado por Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro durante la intervención militar de EE. UU. el pasado 3 de enero.

Esta normativa, aunque histórica, tiene sus límites: excluye explícitamente a quienes participaron en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía del país. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la intención es liberar a un "número importante" de personas para desinflamar la tensión social.

Te puede interesar

Familiares celebran histórica amnistía para presos políticos en Venezuela

Familiares celebran histórica amnistía para presos políticos en Venezuela

 Febrero 20, 2026
Obama: extraterrestres son reales. Trump lo acusa de revelar secretos

Obama: extraterrestres son reales. Trump lo acusa de revelar secretos

 Febrero 19, 2026
Trump dice que si no hay un acuerdo con Irán pueden ocurrir cosas malas

Trump dice que si no hay un acuerdo con Irán pueden ocurrir cosas malas

 Febrero 19, 2026
Presi de Perú reafirma su postura: "Sexo a temprana edad ayuda a las mujeres"

Presi de Perú reafirma su postura: "Sexo a temprana edad ayuda a las mujeres"

 Febrero 19, 2026
EEUU alerta de un aumento de los secuestros para pedir rescate en Haití

EEUU alerta de un aumento de los secuestros para pedir rescate en Haití

 Febrero 19, 2026

Cifras de una lucha que no termina

A pesar de la euforia, las organizaciones de derechos humanos mantienen la cautela. La ONG Foro Penal, referente en la defensa de los derechos civiles en el país, contabiliza aún a 644 presos políticos tras las más de 400 excarcelaciones que se han ejecutado en semanas recientes.

Mientras el fallo se oficializa, los campamentos frente a cárceles como El Rodeo y otros centros de detención de la PNB se mantienen firmes. Para estas familias, la ley no es solo un papel firmado; es la promesa de volver a ver a sus hijos, padres y hermanos caminando en libertad después de años de oscuridad.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí