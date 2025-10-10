Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude Filipinas y deja muertos

Dos terremotos submarinos sacudieron la misma región en el sur de Filipinas con horas de diferencia este viernes, el primero de magnitud 7,4 causando al menos seis fallecidos, provocando deslaves y evacuaciones de áreas costeras debido a una breve alerta de tsunami.

El segundo tuvo una magnitud preliminar de 6,9 y también provocó una advertencia local de tsunami que posteriormente se descartó.

Autoridades detallan que al menos seis personas murieron, incluyendo dos pacientes que sufrieron ataques cardíacos en un hospital durante el primer terremoto y un residente alcanzado por escombros en la ciudad de Mati, en Davao Oriental, señaló Ednar Dayanghirang, director regional de la Oficina de Defensa Civil del gobierno.

La alerta de tsunami que provocó evacuaciones en seis provincias costeras próximas a Davao Oriental se desactivó más tarde sin que se detectaran olas importantes.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia reportó pequeñas olas de tsunami en la provincia de Célebes Septentrional, con alturas que oscilaban entre los 3,5 y los 17 centímetros (de 1,3 a 6,7 pulgadas) en Melonguane, Beo, Essang y Ganalo, en los distritos de las Islas Talaud.

Filipinas todavía no se ha recuperado por completo de un sismo de magnitud 6,9 registrado el 30 de septiembre que causó al menos 74 muertos y miles de desplazados en la provincia de Cebú, particularmente en la ciudad de Bogo y en poblaciones cercanas.