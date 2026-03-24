Mundo - 24/3/26 - 12:00 AM

Guerra en Oriente Medio causa la muerte o heridas a 87 niños al día

Por: Nueva York EFE -

El director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Chaiban, aseguró ayer que desde que empezó la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, han muerto o han resultado heridos 87 niños al día.

"Más de 2.100 niños han resultado muertos o heridos, incluidos 206 niños muertos en Irán y 118 en el Líbano. Cuatro niños han muerto en Israel y uno en Kuwait. Estas son las cifras comunicadas y se espera que aumenten a medida que continúe la violencia. Esto supone una media de aproximadamente 87 niños muertos o heridos cada día desde el inicio de la guerra", declaró Chaiban en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York tras regresar del Líbano.

El representante de UNICEF advirtió de que los niños están pagando un precio "devastador" y señaló que una generación entera está siendo arrastrada a una crisis enorme.

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