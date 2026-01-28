Hallan accidentado el avión desaparecido en Colombia con 15 pasajeros muertos

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) fue hallado accidentado con sus 15 pasajeros desaparecidos, confirmaron las autoridades.



El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a Noticias Caracol que la aeronave fue hallada por campesinos de la vereda (aldea) de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, "el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am".

El avión accidentado es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, que es operado por la empresa Searca, según Satena.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Congresista colombiano entre las víctimas

El congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya hace parte de las 15 personas que iban a bordo del avión de la compañía estatal Satena que volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informó el equipo del representante.

Quintero Amaya es representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo y llegó a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Junto al congresista también viajaba su asistente Natalia Acosta Salcedo y Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz que actualmente ocupa Quintero.

Además, medios locales indican que los otros pasajeros son el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía y su esposa María Sánchez, así como un comerciante y un neurocirujano de la región.