Mundo - 03/10/25 - 03:48 PM

Hamás acepta negociar la paz con Trump y liberarán a los rehenes

Por: Redacción / Web -

El grupo palestino islamista Hamás aseguró que aceptó los término iniciales presidente estadounidense Donald Trump, pidiendo el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros (y) la entrada inmediata de ayuda", entre otros temas importantes.

Mediante un documento, del que medios regionales y varias agencias adelantaron apartes, Hamás emitió su respuesta al plan de 20 puntos de Trump, después de que el presidente estadounidense diera al grupo hasta el domingo 5 de octubre para aceptar o rechazar la propuesta.

Sin embargo, Trump no ha dicho si los términos pueden ser objeto de negociación, como pretende Hamás.

En lo que acoge de la propuesta, Hamás informó su "aprobación a la liberación de todos los prisioneros de ocupación (rehenes), vivos o muertos, de acuerdo con la fórmula de canje contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones en terreno necesarias para implementar el intercambio".

También se afirmó que está dispuesto a "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas) basado en el consenso nacional palestino y apoyado por el respaldo árabe e islámico".

Hamás expresó, asimismo: "En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles".

