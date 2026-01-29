Iglesia de Colombia se molesta con Petro por hablar de la sexualidad de Jesús

La Conferencia Episcopal de Colombia expresó su molestia tras las declaraciones emitidas por el presidente Gustavo Petro, en el que aseguró que Jesús hizo el amor con María Magdalena y murió rodeado de mujeres.

En el comunicado, los obispos señalaron que, para quienes siguen las enseñanzas de la Iglesia, Jesucristo no solo tiene relevancia histórica, sino que "su nombre es Santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, además reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios Verdadero".

La Conferencia le recordó que el ordenamiento jurídico colombiano garantiza la libertad religiosa y obliga al Estado a proteger las creencias de los ciudadanos.

En ese sentido, citó la Constitución de 1991, la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional y la Ley 133 de 1994, y afirmó que "ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos".

Los obispos subrayaron que el Poder Público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas con las distintas confesiones religiosas presentes en el país.

“Invitamos a todos a leer asiduamente los evangelios y a repasar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica”, y a quienes cuestionan la figura de Cristo a “informarse en las fuentes objetivas de los evangelios y a evitar cualquier ligereza al respecto”, puntualizó.