Incendio en un centro comercial de Pakistán deja más de 20 muertos

Los equipos de rescate elevaron este lunes a 21 el número de fallecidos en el devastador incendio de un centro comercial en Karachi, sur de Pakistán, mientras continúa la búsqueda de unas 40 personas que permanecen desaparecidas entre los escombros de un edificio que amenaza con derrumbarse.



"En total se han recuperado 21 cadáveres y hay 20 heridos. La operación de búsqueda de los desaparecidos, que son alrededor de 40, continúa", informó a EFE Umar Raza, portavoz del servicio de rescate de la Fundación Edhi, una organización civil que funciona como un servicio de emergencia de apoyo en el país.



El fuego, que se desató la noche del sábado y no pudo ser extinguido totalmente hasta la noche del domingo, arrasó gran parte de las 1,200 tiendas del complejo, dedicadas principalmente a la venta de cosméticos, ropa y plásticos, materiales altamente inflamables que alimentaron las llamas durante 24 horas.



Una parte del inmueble ya colapsó anoche y el resto presenta graves grietas, por lo que existe un riesgo de derrumbe total que pone en peligro a los propios rescatistas.



Aunque se desconocen las causas de este siniestro, los incendios son una tragedia habitual en Karachi, una megalópolis de más de 15 millones de habitantes donde las normativas de seguridad son laxas.



El cableado defectuoso ("arañas" de cables), la construcción informal y la falta de salidas de emergencia convierten a menudo estos mercados en trampas mortales.



Este incidente se suma a una lista reciente en el país, incluido uno en julio de 2024, cuando un incendio arrasó 300 puestos en Islamabad, y un mes antes, otro incendio destruyó 80 tiendas junto a las vías del tren en la ciudad de Peshawar.