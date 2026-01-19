Mundo - 19/1/26 - 12:00 AM

Incendios forestales dejan 16 personas fallecidas en el sur de Chile

Por: Santiago de Chile/EFE -

Un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales en el sur de Chile, en las regiones de Ñuble y Biobío, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

"Son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio”, indicó Cordero, que detalló que en la madrugada "se despacharon un poco más de 87-88 alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencia)" a los vecinos del lugar.

Una de las zonas más afectadas por los fuegos, que empezaron el sábado y hasta ahora obligaron a evacuar a 30,000 personas, es la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

El presidente, Gabriel Boric, declaró este domingo Estado de Catástrofe en zonas afectadas y viajará hasta el lugar para "tomar conocimiento directo de la situación para reforzar medidas.

