Juicio por el colapso de discoteca en Santo Domingo comenzará el 12 de enero

Un tribunal de la República Dominicana fijó para el próximo 12 de enero el juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, según se informó este viernes.

El caso estará a cargo del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el centro de la capital dominicana.

La fecha fue establecida una semana después de que el Ministerio Público presentara acusación formal y solicitara la apertura del juicio en contra de los hermanos Espaillat, quienes incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, según el órgano de la persecución.

Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos en junio pasado pero unos días después fueron dejados en libertad condicional.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante años Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, «operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril pasado mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Otavio Dotel; el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas Eduardo Estrella.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tre