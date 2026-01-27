Mundo - 27/1/26 - 02:21 PM

Alcalde de Filipinas sobrevive tras ataque con lanzacohetes

El hecho se produjo la mañana del domingo en la localidad de Shariff Aguak, en la provincia de Maguindánao del Sur, donde el regidor es Ampatuan.

 

Por: Redacción / Web -

Un alcalde de una zona conflictiva del sur de Filipinas sobrevivió el pasado domingo a un intento de asesinato cuando un asaltante disparó con un lanzacohetes contra el vehículo blindado en el que viajaba, informan este lunes las autoridades locales, que publicaron un vídeo del suceso.

“El alcalde (Akmad Mitra) Ampatuan resultó ileso, mientras dos miembros de su equipo de seguridad fueron heridos”, apunta en un comunicado el gobierno de la región autónoma de Bangsamoro, en Mindanao, en el sur del archipiélago, donde sucedió el ataque.

El hecho se produjo la mañana del domingo en la localidad de Shariff Aguak, en la provincia de Maguindánao del Sur, donde el regidor es Ampatuan.

Según imágenes compartidas en Facebook, dos asaltantes armados, uno de ellos con un lanzacohetes, salen de una furgoneta gris para disparar contra el coche en el que viaja el alcalde, que logra escapar.

El director de la Policía regional, Jose Melencio Nartatez, dijo hoy que agentes persiguieron la furgoneta y abatieron a tiros a tres de los presuntos asaltantes, mientras buscan a un cuarto e investigan las causas.

La región de Mindanao Musulmán (Bangsamoro en lengua local) arrastra desde hace más de cinco décadas un conflicto separatista, con varios grupos armados implicados, que ha segado 150.000 vidas, desplazado a millones de personas y lastrado el despegue económico de esa zona rica en recursos.

Te puede interesar

Alcalde de Filipinas sobrevive tras ataque con lanzacohetes

Alcalde de Filipinas sobrevive tras ataque con lanzacohetes

 Enero 27, 2026
34 muertos por tormenta invernal en EE.UU. y 530.000 hogares siguen sin luz

34 muertos por tormenta invernal en EE.UU. y 530.000 hogares siguen sin luz

 Enero 27, 2026
Melania Trump pide "unidad" para rebajar tensión en Mineápolis

Melania Trump pide "unidad" para rebajar tensión en Mineápolis

 Enero 27, 2026
Nasry 'Tito' Asfura: "Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien"

Nasry 'Tito' Asfura: "Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien"

 Enero 27, 2026
Suiza refuerza la seguridad para Carnaval tras tragedia en Crans Montana

Suiza refuerza la seguridad para Carnaval tras tragedia en Crans Montana

 Enero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí