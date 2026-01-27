Alcalde de Filipinas sobrevive tras ataque con lanzacohetes

Un alcalde de una zona conflictiva del sur de Filipinas sobrevivió el pasado domingo a un intento de asesinato cuando un asaltante disparó con un lanzacohetes contra el vehículo blindado en el que viajaba, informan este lunes las autoridades locales, que publicaron un vídeo del suceso.

“El alcalde (Akmad Mitra) Ampatuan resultó ileso, mientras dos miembros de su equipo de seguridad fueron heridos”, apunta en un comunicado el gobierno de la región autónoma de Bangsamoro, en Mindanao, en el sur del archipiélago, donde sucedió el ataque.

El hecho se produjo la mañana del domingo en la localidad de Shariff Aguak, en la provincia de Maguindánao del Sur, donde el regidor es Ampatuan.

Según imágenes compartidas en Facebook, dos asaltantes armados, uno de ellos con un lanzacohetes, salen de una furgoneta gris para disparar contra el coche en el que viaja el alcalde, que logra escapar.

El director de la Policía regional, Jose Melencio Nartatez, dijo hoy que agentes persiguieron la furgoneta y abatieron a tiros a tres de los presuntos asaltantes, mientras buscan a un cuarto e investigan las causas.

La región de Mindanao Musulmán (Bangsamoro en lengua local) arrastra desde hace más de cinco décadas un conflicto separatista, con varios grupos armados implicados, que ha segado 150.000 vidas, desplazado a millones de personas y lastrado el despegue económico de esa zona rica en recursos.