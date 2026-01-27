Nasry 'Tito' Asfura: "Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien"

El nuevo presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, le prometió este martes a sus compatriotas, al asumir su mandato, que no les fallará y que, con su Administración, todos estarán bien.



"Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras", expresó Asfura en un discurso de diez minutos pronunciado en el Parlamento, luego de jurar con nuevo mandatario del país centroamericano.

"Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos", dijo Asfura al tomar posesión en una ceremonia en el Parlamento hondureño, con su mano izquierda sobre una biblia sostenida por una de sus hijas.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional de Honduras, fue electo presidente en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.



En su mensaje, Asfura, quien tres días antes de las elecciones generales del pasado 30 de diciembre recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su discurso en los temas prioritarios que, según él, necesitan ser atendidos de inmediato, entre ellos salud, educación, empleo y seguridad, entre otros.

Asfura no invitó a presidentes y jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de "austeridad", y prefirió asumir su mandato en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña.



Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.