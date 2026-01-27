Mundo - 27/1/26 - 12:00 AM

La mitad de la población mundial vivirá con calor extremo para 2050

Casi la mitad de la población mundial (unos 3.800 millones de personas) vivirá con calor extremo para 2050, según un estudio de la Universidad de Oxford publicado este lunes, si el mundo alcanza los 2 °C de calentamiento global, un escenario que los científicos ven cada vez más probable.

En 2010, un 23 % de la población mundial vivía con calor extremo, un porcentaje que de acuerdo con la investigación, publicada hoy en la revista británica Nature Sustainability, aumentará a un 41 % en las próximas décadas.

El estudio destaca que los 20 países con los cambios más significativos en grados día de refrigeración (GRD) son todas naciones en desarrollo, principalmente de África, Centroamérica, Sudamérica y el Sudeste Asiático, al situarse cerca de la línea del Ecuador y en latitudes subtropicales.

En el caso de Sudamérica, los países más afectados por el calor extremo en 2050 serán Brasil, Venezuela y Paraguay; mientras que en Centroamérica el estudio cita a Honduras, Guatemala y Nicaragua entre las naciones que experimentarán mayores variaciones de GRD.

